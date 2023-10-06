Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Marmara Uluslararası Kent Formu'nda kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Formu'nda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ve deprem için yaptıkları hazırlıkları katılımcılarla paylaştı.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Formu (MARUF) 4 Ekim'de başladı. 7 Ekim'e kadar sürecek olan kongre bu yıl 'Dayanıklılık ve Ötesi' ana temasıyla yapılıyor. Forum kapsamında yapılan oturumda Marmara Bölgesi'nde bulunan kentlerin belediye başkanları uyguladıkları dayanıklılık politikalarını anlattı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki forumda düzenlenen oturumda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ve deprem için yaptıkları hazırlıkları katılımcılarla paylaştı.

Moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaptığı oturumunun konuşmacıları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı oldu.

"200 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ DEPREME DAYANIKLI KONUTLARA TAŞINDI"

'Diyalog Marmara: Başkanlar Konuşuyor' oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, beklenen Marmara Depremi için zamanın giderek daraldığını hatırlatarak 1999 Marmara Depremi'nin ardından Büyükçekmece'de hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesini anlattı. Büyükçekmece'de bugüne kadar 45 binin üzerinde konutun yıkılarak yenilendiğini, 200 binden fazla vatandaşın depreme dayanıklı konutlara taşındığını belirten Akgün, "Hız kesmeden sürdürdüğümüz depreme hazırlık çalışmalarımız kapsamında yüzde 70'i depreme dayanıklı bir kent oluşturduk. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yepyeni ve estetik bir anlayışla otopark sorununu çözüldük. Peyzaj çalışması ile de örnek bir kentleşmeye imza attık" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte eş zamanlı olarak deprem hazırlıklarının da sürdürüldüğünü aktaran Akgün, bu kapsamda deprem öncesi ve sonrası için konaklama, iletişim, enerji ve arama kurtarma alanlarında çalışmalar yapıldığını söyledi.