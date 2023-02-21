Büyük yıkıma neden olan depremler için 'Sır' ifadesini kullanan Bahçeli ne demek istedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, burada dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Bahçeli, büyük yıkıma neden deprem için "İçinde sır olan bir olay gibi geliyor bana" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 15'inci gününde bölgeye gitti. Ziyaretleri kapsamında önce Hatay'a giden ikili ardından Kahramanmaraş'a geçti.

"İÇİNDE SIR OLAN BİR OLAY GİBİ GELİYOR BANA"

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti en yakın zamanda en kısa yoldan sizlere ulaşmak suretiyle bu büyük felaketi ortadan kaldırma çabasını göstermiştir. Çok sayıda vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur, çok sayıda vatandaşımız yaralıdır, tedavi görmektedir. Rahmete kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun diyorum. Yaralı kardeşlerimize de hayırlı şifalar Allah'tan niyaz ediyorum. Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bahçeli'nin konuşması sırasında kullandı "Sır" ifadesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Bahçeli'nin bu sözleri için "İyi değerlendirilmeli" yorumunu yaptı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;