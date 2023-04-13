Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz: 'Yüksek Seçim Kuruluna verdiğimiz 28. dönem milletvekili aday listemizi geri çektik, Cumhur...

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.

Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nden çekilme kararı aldı. Konuyla ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Hüseyin Durmaz, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu durum maalesef bizi endişelendirmekte. Kurulan karanlık ittifaklar, gizli pazarlıklar devletin bekasını tehdit eder hale gelmiştir. İslam sancağının dikili olduğu son kale olan ülkemiz, dış güçlerin de desteklediği her türlü terör örgütleri üzerinden tehdit edilmekte ve üzerine haince planlar yapılmaktadır. Bunların sözcülüğünü yapan işbirlikçi ittifak ortakları devletimize milletimize kurşun atan teröristlerin destek açıklamaları ile seçimlere taraf olmuşlardır."

"Şer ittifaklarının karşısında Cumhur İttifakı'nın yanındayız"

Cumhur İttifakı'na her türlü desteği vereceklerini ifade eden Genel Başkan Durmaz, "Partimizin yetkili organları ile yaptığımız toplantıda bu endişeyi birlikte taşıdığımız, gerek genel başkan yardımcılarımız, gerek genel idare kurulu üyelerimiz, gerek il ve ilçe teşkilatlarımız ülkemizin bekası, 'şahsımızın ve partimizin de üstündedir' diyerek, devletimizin yanında durup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması için bütün teşkilatlarımızla çalışıp, haktan hakikatten yana taraf olma kararı aldık. Bu gerekçe ile Yüksek Seçim Kuruluna verdiğimiz 28. dönem milletvekili aday listemizi geri çektik. Büyük Türkiye Partisi olarak 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanımızın kazanması için gece gündüz durmadan çalışacağız. Şer ittifaklarının karşısında Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Atalarımızdan emanet aldığımız bu toprakları gelecek nesillere aktarmak ve büyük Türkiye'yi inşa etmek için oyumuzu Cumhur İttifakı'na vereceğiz" diye konuştu. - ANKARA