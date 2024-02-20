YRP lideri Fatih Erbakan'ın sözlerine BBP'den tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Basın Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erbakan'ın, AK Parti ile ittifak temaslarının kesilmesine ilişkin Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği bir mülakatta, "Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı." sözlerine tepki gösteren Güney, "Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz." diyerek çağrı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakat ile ilgili açıklama yapan Güney, "Büyük Birlik Partisi öncelikli olarak ülkemizin maruz kaldığı dış müdahaleler ve yine dış destekli terör örgütlerinin ülkemizi hedef alan saldırılarına karşı taşıdığı hassasiyet nedeniyle Cumhur İttifakı içinde yer almış ve Cumhur İttifakı'nın bileşeni olmaya devam etmektedir. Büyük Birlik Partisi, 30 yılı aşan geçmişinde bir kez bile kararlarını ve durduğu yeri, çıkar hesaplarıyla belirlememiştir. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde, Cumhur İttifakı'yla birlikte ancak kendi listelerimizle seçimlere girdik ve yüzde 1 (Yaklaşık 600 bin) oy aldık." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

BBP'li Güney, "2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ise büyükşehirlerde ve terör örgütünün uzantısı partilerin belediyeleri kazanma riski olan seçim çevrelerinde aday göstermeyerek Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Türkiye genelinde, seçim çevrelerinin dörtte birinde yani sadece 350 belediye başkanlığında aday göstermiş olmamıza rağmen yüzde 2 (Yaklaşık 1 milyon) oy aldık. Büyük Birlik Partisi kurulduğundan bugüne, terörle iltisakı olmayan tüm siyasi partilerle ve kuruluşlarla ilişkilerini saygı ve nezaket çerçevesinde sürdürmüş ve yine aynı hassasiyetiyle ülkemize ve milletimize hizmet etme mücadelesine devam etmektedir." dedi.

Büyük Birlik Partisi Basın Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney

"FATİH ERBAKAN'I ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Güney açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ın, Gazeteci Murat Yetkin'e verdiği mülakatta partisinin AK Parti'yle yaptığı görüşmelerle ilgili meramını anlatmaya çalışırken, partimize ve mensuplarımıza yönelik yaptığı ve en hafifiyle nezaketsizlik, saygısızlık olarak değerlendirilebilecek sözlerinden dolayısıyla camia olarak üzüntü duyduk.

Kendilerinin yaptığı müzakereler, pazarlıklar ve çıkar hesapları bizi ilgilendirmiyor. Konunun bizi ilgilendiren tarafı, söyleyecek söz bulmakta zorlananların partimizi kılıf olarak kullanmaya çalışmasıdır. Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ERBAKAN NE DEMİŞTİ?

YRP Genel Başkanı Erbakan, Yetkin'e yaptığı açıklamada AK Parti'yle görüşmelerin kesilme sürecini anlatarak, "Bize AK Parti il ve ilçe adaylıkları ilan edildiği gerekçesiyle değiştiremeyeceklerini beyan ettiler. Oysa biz 14 Mayıs öncesinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde anlaşmamız çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığımızdan vazgeçmiştik. Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs'ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle iş birliğinin 'yüzü suyu hürmetine' aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik." ifadelerini kullanmıştı.