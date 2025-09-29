Büyük Birlik Partisi Nazilli'de Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi'nin Aydın'da ilçe kongreleri Didim'in ardından İncirliova ve Nazilli'de de gerçekleştirildi. Nazilli İlçe Başkanlığı'nın Olağan Kongresinde mevcut Başkan İsmail Bönce güven tazeledi.

Nazilli Büyük Birlik Partisi 2. Başkanı Ali Osman Yıldırım'ın sunuculuğunda merkez Yunus Emre Parkı'nda gerçekleştirilen kongreye BBP Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Türk Dünyası Divan Üyesi Doç. Dr. Emin Serin, Aydın İl Başkanı Kerim Tütenk, BBP Nazilli ilçe Başkanı İsmail Bönce, Nazilli Alperen Ocakları Başkanı Tevfik Tamoğlu, Nazilli Alperen ocakları Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yavuz, partiler ve davetliler katıldı.

Nazilli Büyük Birlik Partisi 2. Başkanı Ali Osman Yıldırım'ın kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek yaptığı açılış konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yoklama ve açılış sonrası Divan oluşturuldu. Gündemin okunması ve onayı, yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrasından sonra yapılan konuşmalarda kongrenin hayırlara vesile olması temennilerinde bulunuldu.

"Partime ve davama en güzel şekilde hizmet etmek için mücadele vermekteyim"

Tek listeyle girilen 5. Olağan Genel Kurulda güven tazeleyen BBP Nazilli ilçe Başkanı İsmail Bönce, "Bu mücadele esnasında beni maddi ve manevi hiç yalnız bırakmayan arkadaşlarıma ve teşkilatıma hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ederim. Her davaya inanmış birkaç kişiyle yola çıkılır, yolda size başka kitleler katılır. Yaşanılan zorluklar ve çilelerden sonra geriye sadece dava adamları kalır. Partim ve teşkilatım adına Ulvi bir göreve sahip olsam da, şahsım adına şunları söyleyebilirim; hangi makamdan hizmet ettiğiniz değil, hangi makama hizmet verdiğiniz bizim için daha önemlidir. Kongremiz şehrimize, partimize ve memleketimize hayırlı olsun. Hepinizin ayaklarına gönüllerine sağlık, geldiğiniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olunuz" dedi.

Kongre hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN