Oğuzhan CİN / İSTANBUL, SARAÇHANE'de birçok Sivil Toplum Kuruluşunun oluşturduğu "Büyük Aile Platformu", Lgbt'yi protesto etti.

Fatih Saraçhane'de, birçok Sivil Toplum Kuruluşu'nun bir araya gelerek oluşturduğu Büyük Aile Platformu tarafından Lgbt'ye tepki göstermek amacıyla "Büyük Aile Buluşması" düzenlendi. Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda ikinci kez düzenlenen Büyük Aile Buluşması'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, 'Çocuklarımız çizgi filmlerde, çocuk kitaplarında LGBT propagandasına maruz kalmasın' sloganıyla LGBT'yi meşrulaştırmak ve normalleştirmek için propaganda yapıldığını iddia ederek tepkilerini dile getirdi. Düzenlenen eylemde, LGBT karşıtı dövizler açılarak videolar izletildi.

"BENİM O YAPIYLA ALAKALI HİÇBİR GÖRÜŞÜM YOK"

Sosyal Medya Fenomeni Abdurrahman Uzun "Benim yapıyla alakalı hiçbir görüşüm yok. Şu anlamda söylüyorum onu, geçen sene de burada yapılan bir organizasyon vardı. Ona da katılmıştım. Kendi platformlarından ekranlarda da onu söylüyorum. Aslında birileriyle kavga ederek yani bu sapkınlık hakkında oturup da kavga ederek onları meşru bir zeminin içerisine çekiyoruz. Biz daha çok o sapkın akımın yani az önce bahsettiğiniz kurumun yaptığı çalışmalara karşı hem zayıf nokta olarak gördükleri ailemizden saldırıyorlar bize. Biz o alanımızı, o yönümüzü güçlendirmek için buradayız ama durduramıyoruz. Hiç kimse de hiçbir ülkede durduramayacak o akımı. Çünkü hem sinemayla, yani ekranlarla, medyayla hem magazin ünlüleriyle, onun yanında dünyaca ünlü kapitalist büyük markalarla bu akımı dünya yaymaya çalışıyorlar" dedi.