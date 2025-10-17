Bursa'nın Susuzluğu CHP Belediyeciliğine Bağlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Acar, yazılı açıklamasında Evliya Çelebi'nin yüzyıllar önce "Velhasıl Bursa sudan ibarettir." dediğini aktararak, bugünse CHP'li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa'nın susuzluktan ibaret hale geldiğini vurguladı.

Uludağ'ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken muslukların akmadığını, Bursa halkının susuz olduğunu belirten Acar, "Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil, beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık. Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa'yı susuz bıraktılar. Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.