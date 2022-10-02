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Bursa haberleri: Bursa'nın iki belediye başkanı Karacabey'de buluştu

Politika Haberleri

Bursa haberleri: Bursa'nın iki belediye başkanı Karacabey'de buluştu

Bursa haberler: Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı makamında ağırladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ı makamında ağırladı. Özkan ve Tanır hem ilçeler hem bölge hakkında çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Ziyarette; Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aras da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan, ilçe belediyeleri olarak Bursa ve ülkemiz için değer üretmeye odaklandıklarını belirterek, bu noktada karşılıklı fikir alışverişine de önem verdiklerini ifade etti. Özkan, Tanır ile daha önce İmar Komisyonu Başkanı olduğu dönemde de birlikte çalıştıklarını belirtti.

Ziyaret sonunda Başkan Özkan Başkan Tanır'a, ilçenin sembol çiçeklerinden olan Nilüfer çiçeğinin yer aldığı tablo hediye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Önder Tanır Karacabey Kestel Bursa Politika Haberler

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