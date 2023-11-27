Bursa'da Filistin'e Destek İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Bursa'daki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Filistin'e destek için imza kampanyası başlattı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan imza standı önünde konuşan 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Koordanatörü Ahmet Tanrıverdi, ilk olarak 1974 yılındaki Kıbrıs Harekatı sırasında stant açarak Kıbrıs'a gitmek üzere imza topladıklarını anlattı.

Sonrasında Karabağ Savaşı ve şimdi de Filistin için imza topladıklarını belirten Tanrıverdi, "Biz ilk Elazığ'da 15 gün önce programımızı icra ettik. Bir gün sonra da cumartesi günü İstanbul Üsküdar Meydanı'nda bu programı gerçekleştirdik. Yüzlerce, binlerce insanımız imza attılar. '7'den 77'ye Gazze seferberliğine ben de varım' programı çerçevesinde bugün de Bursa'mızdayız elhamdülillah. Bursa'mızın halkı da soğuklara rağmen geliyor, imza atıyorlar." diye konuştu.

22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu da şu anda yeryüzünün en korkunç, en acımasız katliamının yapıldığını ifade etti.

Filistin'de yaşananlara sessiz kalındığını dile getiren Anbarcıoğlu, "Düne kadar bir Karabatak kuşu öldürüldüğünde bütün dünya ayağa kalkıyordu. Hayvan hakları diye bir kediyi öldürdüklerinde, bir köpeği öldürdüklerinde bütün dünya ayağa kalkıyordu. Şimdi 6000'e yakın, bir yaşından küçük çocuk resmen göz önünde, televizyonlarda canlı yayında öldürülüyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Yani bir Karabatak kuşu kadar, bir kedi, bir köpek kadar bu insanların hatırı yok mu? Nasıl bir insanlık anlayışıdır. Orada Filistinli değil, resmen 7 milyar insanlık öldürülüyor ve insanlık öldü benim gözümde. Hani neredesiniz?"

Anbarcıoğlu, gelinen süreçte artık İsrail'in yalnızlaştığını vurgulayarak, "Kendi milletleri bile artık kendi iktidarlarından nefret eder hale geldi. Burada biz savaş açacak halimiz yok ama en azından İbrahim aleyhisselamın ateşine, yangınına su taşıyan karınca misali biz Bursalılar olarak imza atıyoruz." dedi.