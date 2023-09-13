Bursa'da FETÖ/PDY Operasyonu: ByLock Kullanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, ByLock kullandığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsurlarına ve dijital materyallere el konuldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 7 şüpheli için harekete geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; ele geçirilen suç unsurlarına ve dijital materyallere el konuldu. Firari şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.