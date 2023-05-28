Bursa'da Erdoğan'ın zaferi coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye ortalamasının üzerinde bir destek veren Bursa'da büyük coşku yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, şarkılar ve havai fişeklerle Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek destek veren Bursa'da binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı, şarkılar ve havai fişeklerle zaferi kutladı. Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Bursalılar gecenin ilerleyen saatlerine kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ayrılmadı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki coşkulu kalabalığa seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını eleştirerek, "14 gün önce Ankara ve İstanbul Belediye Başkanı, çıkıp aramızda kalsın, kazanıyoruz dediler. Ama onların Bursa'dan ve Türkiye'den haberi olmadığı için bu necip millet dedi ki, aramızda kalmasın, cümle alem duysun. Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Çok teşekkür ediyorum. Bu alanda Cumhur İttifakı'na mensup kardeşlerimiz var. Bizim derdimiz vatan, bayrak, devlet, millet. Onların bir tane derdi vardı. Recep Tayyip Erdoğan ile kafayı bozdular. Yattılar Recep Tayyip Erdoğan. Kalktılar Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı çatısı altında mücadele veren öncelikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm liderlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sandığa gitmeyecekler dediler. Bursa yüzde 88'lik katılımla 'buradayız' dedi. Kavgalar ettiler, masadan kalkanlar oldu. Oturanlar oldu. Hele hele o Zafer Partisi Başkanı'nın yaptığı neydi. Hesapta PKK'ya karşıydın, hep beraber masaya oturdular. Ama bu millet yemedi. Cümle alem haykırdı. Allah'ın izniyle sonuçlar belli. Sandıkların tamamına yakını açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı oldu. Bu millet hem Cumhurbaşkanımıza hem Cumhur İttifakına hem bu ülkenin birlik beraberliğine oy verdi. Mahcup etmedi. Bu millet beklentilerini de ortaya koydu. Bizim işimiz var. Onlar şu anda şoktalar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Yarın sabahtan itibaren gelişmeleri takip edin. Biz bu milletin ekonomisini düzeltmek için muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aktaş, yarın sabah Bursalıları Ulucami'ye namaza davet ederek, "Sabah namazına Ulucami'ye bekliyorum. Yarın kutlu fethin 570.yılı. Çorba ikramımızdır. Bu millet beklentilere de oy verdi. Biz mesajı aldık. Biz mahalle mahalle, ilçe ilçe, il bütününde bunu değerlendirip nerede eksiğimiz varsa gidermek için canımızı dişimize takacağız. Gerisini onlar düşünsün. Ülkenin ciddi ana muhalefet problemi vardı. Bay bay Bay Kemal" şeklinde konuştu.

"Bursa hep destek verdi, 85 milyon kazandı"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, Bursa'nın Erdoğan'ın 17. zaferine de büyük destek verdiğini hatırlatarak, "Bu akşam öyle bir mutluluğu yaşıyoruz ki, 21 yıllık hizmetlerimizin devamında Cumhurbaşkanımıza yaptığı hizmetlerin nişanesi olarak bugün onu külliyenin koltuğuna oturttuk. Bursa'nın bambaşka bir güzelliği var. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de hiçbir zaman Cumhurbaşkanımıza Türkiye ortalamasının üzerinde destek verdik. Ben bu teşkilatla, bu milletimle bu dönemi yaşamakla onur ve gurur duyuyorum diyordu ya Cumhurbaşkanımız. Biz de onunla yol yürümekten onur ve gurur duyuyoruz. AK Parti iktidarı olarak güzel hizmetler sunduk Her bir hizmetimizde vatandaşlarımızdan hayır dua aldık. Yolumuzda dimdik yürüdük. Adamlar 10 defa yenildiler. Yine de doymadılar. Bay bay Bay Kemal diyoruz. Oy toplamak için kılıktan kılığa girdiler. Kimi zaman PKK yandaşı olup teröristlerle kol kola girdiler. Daha sonra baktılar ki oylar başka tarafa gidiyor. Milliyetçi kesildiler. İnanan insanlarla ilgili dertleri var. Onlara yalan söylüyorlar. Biraz dindar olmaya çalıştılar. Yine göze battılar. Ama milletimiz çok şükür bunu sağduyu ile gördü. En sonunda gülünç bir hale geldiler ki, kendilerine oy vermeyenleri günahkar ilan ettiler. Hakikaten gülünecek duruma düştüler. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. 10 defa yenildiler. Bu 11'ncisi oldu. Biz 17. zaferimizi ilan ettik. 2 haftalık süreç içerisinde kendisi referandum diye diye bir hal oldu. O referandum aslında kendi referandumuydu. Onların seçmenlerine saygı duyuyoruz ama öyle bir liderlerine sahip oldukları için üzülüyoruz. Biraz daha onun seçmenleri artık liderlerini değiştirirler. Bu seçimin kaybedeni hiç olmadı. Herkes kazandı. Milletimiz kazandı. 85 milyon kazandı. Sonuçta adam gibi adam kazandı. Recep Tayyip Erdoğan kazandı" diye konuştu

"Rabbimize bize bu gururu yaşattığı için şükürler olsun"

Cumhur İttifakı'nın PKK ve LGBT yandaşı olmadığını da ifade eden Gürkan, "Sizin ayaklar altına aldığınız seccadelerde bir gün gelecek şükür namazı kılacağız dedik. Rabbimize bize bu gururu yaşattığı için şükürler olsun. Biz Cumhur İttifakı olarak biz PKK yandaşı olmadık. Biz LGBT yandaşı olmadık. Vatan haini olmadık, olmayacağız. Biz Cumhur İttifakı olarak onları dinlemiş olsaydık, 21 yıldır yapmış olduğumuz hizmetlerin hiçbirine sahip çıkamazdık. Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, TOGG, Otobanlar. 7 tane uydu gönderdik. Onları dinleseydik ne şehir hastaneleri, ne otobanlar, ne uydular, denizlerde TCG Anadolu gemimiz olurdu. Onları dinlemedik, hizmete ram olduk. Biz Türkiye ortalamasını yükselterek Cumhurbaşkanımıza özel destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkan hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonra bu akşam milletimizin iradesiyle ortaya konulan kararla biz durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletimiz bize durmak yok, yola devam dedi" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı da kalabalığa seslenerek, "Türk milleti bu akşam karar verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son sözü söyledi. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

Büyük Birlik Bursa İl Başkanı Haldun Filizli ise, "Bu zaferi tüm Türkiye'ye ve mazlum coğrafyalara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA