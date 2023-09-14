Bursa'da DEAŞ Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edildi.