Bursa'da DEAŞ Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edildi.
BURSA'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli, gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada; kentteki 17 kişinin DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika