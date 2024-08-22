Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'da Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi olan 32 yaşındaki Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde başından vurulmuş halde bulundu. Memişoğulları'nın intihar ettiği düşünülüyor.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın (32) evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş olarak bulundu.

Feyyaz Alptuğ Memişoğulları

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.