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Bursa'da binlerce kişi Kadir Gecesi'nde Ulu Camii'ne akın etti

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Bursa'da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde binlerce kişi Ulu Camii'ne akın etti.

Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Bursa'da Ulu Camii'nde huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. 7'den 70'e cami avlularında ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kadir Gecesi Bursa Cami Politika Dünya Güncel Haberler

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