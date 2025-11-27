Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile İYİ Partili Lütfullah Kayalar'ın Uludağ'da aralarında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Yargıtay üyesi Ömür Topaç'ın da yer aldığı isimlerle birlikte yemek yediği ana ilişkin fotoğraf karesi gündem oldu.
- Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İYİ Parti Milletvekili Lütfullah Kayalar, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, oğlu Avukat Ali Faruk Solmaz ve Yargıtay üyesi Ömür Topaç Uludağ'da bir otelde aynı masada buluştu.
- Ömür Topaç, 2021 yılında TBMM tarafından CHP kontenjanından HSK üyeliğine seçildi ve daha önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulundu.
Derin Devlet tartışmalarıyla adı sık sık anılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile İYİ Parti Milletvekili ve eski Tarım Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar'ın Uludağ'da yargı mensuplarıyla aynı masada buluştuğu yemek, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
MASADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VARDI
Bir otelin restoranında çekilen görüntülerde Mehmet Ağar'ın oturduğu geniş masada dikkat çeken isimler yer alıyordu. Fotoğrafta, Ağar'ın hemen yanında İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar otururken, masanın diğer tarafında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve oğlu Avukat Ali Faruk Solmaz da bulunuyor.
KILIÇDAROĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Eski HSK üyesi ve halen Yargıtay üyesi olan Ömür Topaç da masadaki isimler arasında yer aldı. Topaç, 2021 yılında TBMM tarafından Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilmiş, daha önce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunmuştu.