Burhaniye MHP İlçe Yönetimi Aşure Hayrı Düzenledi

Burhaniye ilesinde, yeni göreve başlayan MHP İlçe yönetimi aşure hayrı düzenledi. Hayra, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile İl Başkanı Niyazi Tunç ve teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı Halil Şen de katıldı.

Burhaniye'de MHP'de yeni ilçe başkanı İsmail Zeybek ile ilçe yönetim kurulunun birlikte düzenlediği aşure hayrı ilgi gördü. Aşure dağıtımı öncesinde, din görevlisi Samet Gezer, Kuran okurken, Müftü Mustafa Ali Işık da dua yaptı. Duanın okunmasının ardından, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile İl Başkanı Niyazi Tunç ile teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı Halil Şen aşure dağıtımını başlattı. 2 kazanda hazırlanan aşure yaklaşık bin kişiye ikram edilirken, İlçe Başkanı İsmail Zeybek, katılımcılara teşekkür etti. - BALIKESİR