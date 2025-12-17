İletişim Başkanı Duran, parlamento muhabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TBMM Basın Koridoru"nu ziyaret etti, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçelerinin Genel Kurul'daki görüşmelerine katılan Duran, görüşmeler sırasında "Basın Koridoru"na geçti.

Koridordaki büroları ziyaret eden Duran, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Muhabirlerle sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgi alan Duran, başarı dileğinde bulundu.