Burhanettin Duran'dan Cemal Öztürk için Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı ve ailesine sabır diledi.
Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika