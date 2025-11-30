Burhanettin Duran'dan Cemal Öztürk için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."