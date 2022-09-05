Burdur politika haberleri... Kemer Kaymakamı Çam: "Birlikte güzel projeler yapacağız" Politika Haberleri Burdur bölgesinden gelen habere göre Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelerek, "Hep birlikte ilçede güzel projelere imza atacağız" dedi. Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelerek, "Hep birlikte ilçede güzel projelere imza atacağız" dedi. Kemer'e yeni atanarak görevine başlayan Kaymakam Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Topaloğlu, Kaymakam Çam'a Kemer ile ilgili bilgiler vererek, görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam Çam ise Kemer'de hep birlikte güzel projelere imza atacaklarına değindi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Necati Topaloğlu Hüseyin Çam Kemer Politika Haberler

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