Burdur'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Burdur'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Öksüz, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilkemiz sıfır toleranstır" dedi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, yılda iki kez yapılması planlanan bu toplantı ile bu çerçevede sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak amaçlanıyor. Bu çerçevede 2023 yılının ikinci toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda Vali Öksüz'ün konuşmasının ardından Burdur'da kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapılarak, koordinasyon ve iş birliği gerektiren konular görüşülerek ele alındı.

Toplantının başında yaptığı konuşmada ülkemizde bu konudaki çalışmaların kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla, sıfır tolerans ilkesiyle yürütüldüğünü belirten Vali Öksüz, mücadele noktasında tüm kurum kuruluşlar dahil toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantıya başta Vali Öksüz olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Hakim Mehmet Onur Aşkın, MAKÜ Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mukaddes Kılınç ve komisyonda yer alan ilgili kurum müdürleri katıldı. - BURDUR