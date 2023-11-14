Bulgaristan Meclis Başkanı Kuzey Makedonya'ya ziyaret gerçekleştirdi

Bulgaristan Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi ve ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede, iki ülke meclisleri arasındaki işbirliği ve Kuzey Makedonya'nın Anayasa değişikliği süreci ele alındı.

Bulgaristan Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Caferi ve Jelyazkov, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, görüşmede, iki ülke meclisleri arasındaki işbirliği ile ilgili ortak ilgi alanları noktasında somut adımların atılması konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın Anayasa değişikliği sürecinde olduğuna dair mevkidaşını bilgilendirdiğini dile getiren Caferi, bu değişikliklerin yapılması için mecliste üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bulgaristan Meclis Başkanı Jelyazkov ise ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yönünde gösterdikleri açık tutumdan dolayı Kuzey Makedonyalı milletvekillere teşekkür etti.

Anayasa değişikliklerini destekleyen milletvekillerine de teşekkür eden Jelyazkov, mecliste üçte iki çoğunluğun sağlanması temennisinde bulundu.

Bulgaristan'ın da Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini desteklediğini söyleyen Jelyazkov, "Her iki ülkenin gerekli tavizler uyguladığını biliyorum ancak bu tavizler, milletlerimiz adına yapılıyor." dedi.

Jelyazkov, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa yolunda beraber yürümesinin Bulgaristan için son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Görüşmede güven inşa etme meselesinin de ele alındığını belirten Jelyazkov, bu meselenin, nefret söylemine karşı çıkması gerektiğini ifade ederek, "Bunun garantisi, anayasa değişikliklerinin de parçası olduğu Bulgar toplumunun haklarına aktif bağlılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa değişiklikleri

Kuzey Makedonya Meclisi'nde, ülkenin AB üyelik sürecine yönelik anayasa değişikliğini tartışmaları 18 Ağustos'ta resmen başladı.

AB ile geçen yıl ilk hükümetler arası konferansı yaparak katılım müzakerelerine başlayan Kuzey Makedonya'nın, diğer hususların yanı sıra Bulgarları, anayasasına dahil etmesi gerekiyor.

Bulgarları anayasaya dahil etmeden AB ile fasıl açamayan Kuzey Makedonya'da bunun gerçekleşmesi için de 120 sandalyeli Meclisin 3'te 2 çoğunluğuna, yani 80 milletvekiline ihtiyaç var.

Anayasa değişiklikleri tartışmalarının başladığı meclis oturumunda konuşan Başbakan Dimitar Kovaçevski, anayasa değişikliği için yapılan teklifin, aylarca süren tamamen açık, şeffaf ve siyasi bir tartışmanın sonucu olduğunu söylemişti.

Kovaçevski, anayasada yer alan "Kuzey Makedonya vatandaşları; Makedon, Arnavut, Türk, Ulah, Sırp, Romen, Boşnak" ifadesine, "Bulgar, Hırvat, Karadağlı, Sloven, Yahudi ve Mısırlı" milletlerinin de ekleneceğini açıklamıştı.