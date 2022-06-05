Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ, Lavrov'a hava sahasını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sırbistan'a yapacağı ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sırbistan'a yapacağı ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi. Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista'nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov'un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Ulusa Sesleniş konuşması yapacak

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı Sırbistan ve Rusya tarafında hareketliliğe neden olurken, Sırbistan Devlet Televizyonu konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Lavrov'un, Sırbistan ziyaretinin iptal edildiğini aktaran devlet televizyonu, konuyla ilgili Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in, Ulusa Sesleniş konuşmasına hazırlandığını belirtti. Vucic'in yarın akşam TSİ 20.30'da devlet televizyonundan açıklamalar yaparak, bu kararı alan 3 ülkeye ve batılı ülkelere tepki göstereceği ifade edildi. Sırp tarafının iptal edildiğini duyurduğu ziyaret ile ilgili Moskova'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Vucic, geçtiğimiz ay Rusya'nın Sırbistan'a doğal gaz sağlamaya devam edeceği konusunda anlaşırken, birçok ülkeye Rus doğal gazını ruble olarak ödemeyi reddettikleri için gaz akışı kesildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bulgaristan Sırbistan Makedonya Karadağ Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title