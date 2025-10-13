Bülent Arınç'ten çok konuşulacak çıkış: İmralı'ya ben gider Öcalan'la görüşürüm

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, TV5'te katıldığı programda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, Abdullah Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini savunarak "Kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı'ya ben giderim" dedi.

"BAZI MESELELER VAR Kİ..."

Uzun süredir kamuoyundan uzak kalan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, TV5 ekranlarında Oğuz İlgiç'in konuğu oldu. Programda, İsrail'in Gazze saldırıları, Hamas-İsrail ateşkesi, Türkiye'de başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci, genel af tartışmaları ve İmralı'ya olası bir ziyaret konularını değerlendirdi. Arınç, yaptığı açıklamada Türkiye'de gerçek bir toplumsal barışa ulaşmanın ancak "cesur ve somut adımlarla" mümkün olabileceğini belirterek, "Bazı meseleler var ki bunları çözmeden huzura kavuşmamız mümkün değil" dedi.

"GENEL AF İNSANİ BİR ZORUNLULUKTUR"

Genel af konusuna da değinen Arınç, yargıdaki hak ihlalleri ve cezaevlerindeki doluluk oranlarına dikkat çekerek "Yargıdaki hak ihlallerini, toplumsal huzursuzluğu ve cezaevlerindeki tıkanıklığı giderebilecek tek adım, kapsamı belirli, adil bir genel af düzenlemesidir. Bu sadece hukukî değil, aynı zamanda insanî bir zorunluluktur. Çünkü adaletin geciktiği yerde devletin merhameti konuşmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"UMUT HAKKI, EVRENSEL HUKUKUN BİR GEREĞİDİR"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına atıfta bulunarak "Umut Hakkı" kavramına da değinen Arınç, "Bu kavram, ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilen kişilere belli bir süre sonunda yeniden değerlendirilme imkânı tanınmasını öngörür. Uygulama, suçun niteliğine bakılmaksızın tüm müebbet mahkûmları için geçerli olmalıdır" ifadelerine yer verdi. Bu çerçevede, Abdullah Öcalan'ın da diğer müebbet mahkûmlar gibi bu hak kategorisinde değerlendirilebileceğini belirten Arınç, bunun bir "af" değil, "devletin kendi hukuk sistemi içinde evrensel standartlarla uyumlu hareket etmesi" olduğunu vurguladı.

"ÖCALAN DİNLENMEDEN SÜREÇ İLERLEMEZ"

İmralı'daki Abdullah Öcalan'la yapılacak olası bir görüşmenin sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli olduğunu savunan Arınç, "TBMM'nin oluşturduğu komisyon süreci sağlıklı yürütmek istiyorsa, Abdullah Öcalan'ın İmralı'da doğrudan dinlenmesi gerekir. Bugün hâlâ PKK üzerindeki fiili etki alanı devam eden bir figürle konuşmadan ilerleme kaydedilemez. Doğrudan konuşmak, dinlemek ve bunun sonucunu kamuoyuyla paylaşmak gerekir. Kaçınmak, görmezden gelmek çözüm getirmez" dedi.

"RİSK ALINMADAN BAŞARI GELMEZ"

Barış sürecinde "risk almadan başarıya ulaşılamayacağını" vurgulayan Arınç, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı'ya ben gider, Öcalan'la görüşürüm. Görüşmenin tüm detaylarını da ister Meclis Komisyonu'yla, ister kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşırım. Çünkü bu ülke susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek."

Arınç, böyle bir ziyaretin siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla ya da toplumda saygı gören, objektifliğiyle tanınan devlet adamları aracılığıyla yapılabileceğini söyledi.