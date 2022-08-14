Bülent Arınç'tan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne özel Erdoğan ve Gül'lü paylaşım

AK Parti kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olduğu bir fotoğraf koyan Arınç, "21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, bugün 21'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Partinin kuruluşuna özel program ise yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

GÜL VE ERDOĞAN'LA OLAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sık sık yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren, zaman zaman iktidarı eleştiren Ak Parti'nin kurucularından Bülent Arınç ise partinin kuruluş yıl dönümünü, yaptığı bir paylaşımla kutladı. Arınç; Milli Görüş hareketinden ayrılarak "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan harekette bulunan ve Ak Parti'yi kuran ekipten Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin o döneme ait fotoğrafını paylaştı.

"UMUDUMUZUN 21. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN"

Arınç, paylaşımına şu notu düştü: "Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."