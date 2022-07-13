Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti - Haberler

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Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti

AK Parti kurucularından olan Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'ye katıldı. Biber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamazdım" ifadelerine yer verdi.

Son dönemlerde hükümete yönelik sert eleştirileri ile adından söz ettiren Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç'ın Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'ye katıldığını ve siyasete atıldığını duyurdu.

"SÖZ MİLLETİNDİR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Biber, "Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti'ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!" ifadelerine yer verdi.

Arınç ve yeğeni Ezgi Akgun Biber;

Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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