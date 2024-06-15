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Bu sözler kime? Bahçeli'nin bayram tebriğinde şifreli bir mesaj var

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Yayınladığı bayram tebriğinde siyasetteki normalleşme ikilimi üzerinden sert mesajlar veren Bahçeli, açıklamasının bir yerinde "Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır" ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin bu sözlerle kime mesaj verdiği ise akıllarda soru işareti...

Siyasette normalleşme adımları altında AK Parti ve CHP arasındaki yakınlaşma, MHP kanadı tarafından pek hoş karşılanmıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı bayram mesajında da bunu aleni bir şekilde belli etti.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ

Normalleşme sürecinin sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığını vurgulayan Bahçeli'nin bayram tebriğinde bir de üstü kapalı mesajı vardı. Mesajının bir yerinde Bahçeli, "Gerçekleri çarpıtarak, fason teklifleri sıcak tutarak, fiyaskoya dönmüş anlayışlarını münafık taktiklerle kapatmaya çalışarak kendilerine siyasi nefes borusu açmaya heveslenenlerin gayeleri boş, gayretleri boşunadır" ifadelerine yer verdi.

AKILLARDA SORU İŞARETİ

Yoruma açık olan bu ifadelerle MHP lideri Bahçeli'nin kime mesaj gönderdiği ise akıllara soru işareti olarak kaldı.

GEREĞİNİ YAPARIZ ÇIKIŞI HALA AKILLARDA

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da kendilerini normalleşme adımlarına engel olarak görenlere resti çekerek "Normalleşmeye engel görülüyorsak gereğini yaparız" restini çekmişti. Bahçeli açıklamasında "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır. AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Devlet Bahçeli Sözler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Ben bilmemm:

Ne demek istediğini kendisi de bilmiyor. Birileri yazıyor, dede de okuyor. Artık emekli ol , git git git git git artık....

82
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Baba Yabgu:

Kendini deliettin iyice

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İDO BEY:

Açık ve net anlaşılır bence

8
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Celadin TALAY:

Bizi de aydınlat ne demek istediğini söyle bizde bilelim

yanıt11
yanıt1
Fatih Erdem:

Neden bu kadar gergin acaba

19
0
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MM İİ:

Çok güzel birlik içinde yapılan bir görüş farkındayız diyor hakiki ülkücüleri sokağa çekemeyeceksiniz diyor farkına varın

2
17
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XYZ:

Hakiki ülkücüler öldü, mezarliga git ziyaretlerine. Allah hepsine rahmet eylesin.

yanıt3
yanıt0
Murat ÇAMUR:

aman ha boş konuşma deyince akla ilk gelen .

15
0
yanıtYanıtla
Yaşar Aksoy:

Ülkeye faydası olmayan herkes gitsin bunaldık

14
0
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Mert Kafkas Sahin:

Ne diyorsun be adam. Vır vir vir vir vir

13
0
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