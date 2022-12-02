Bu iddia doğruysa çok su kaldırır! Esad'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme teklifini reddetti, sebebi bir hayli sinsice

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kaynaklarından edindiği bilgiye dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi reddettiğini iddia etti. Esad'ın görüşme talebini reddi olarak ise yaklaşan 2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendirmemek olduğu öne sürüldü.

Bir süredir gündemde olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra görüşeceği iddia edilirken, konuyla ilgili Reuters'dan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.

3 FARKLI KAYNAĞA DAYANDIRDILAR

Öte yandan Reuters'ın 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya'nın, Türkiye ve Suriye arasında görüşme yapılması için yürüttüğü çalışma Şam'da kabul görmediğine vurgu yapıldı.

SEÇİM ÖNCESİ ERDOĞAN'IN ELİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTEMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Reuters'ın görüştüğü diğer iki kaynak ise Beşar Esad'ın 2023 seçimleri öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Aynı kaynaklar olası görüşmede Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşünün ele alınmasının Erdoğan'a seçimde olumlu yansıyacağını aktardı.

TÜRKİYE'NİN SURİYEDEN ÇEKİLMESİNİ İSTEMİŞLER

Görüşme teklifi ile ilgili bilgisi olan üçüncü kaynak ise Şam'ın somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız gördüğünü ve Türk güçlerinin ülke topraklarından tamamen çekilmesini istediklerini ifade etti.