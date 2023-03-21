Tuvalet terliği çıkışı gündem olan BTP lideri Hüseyin Baş, sözlerine açıklık getirdi: O bir şaka

Seçimin ikinci tura kalması durumunda "Tuvalet terliği olsa ona basarım. Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz." sözleriyle gündem olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Sözlerinin ironi ve benzetme içerdiğini söyleyen Baş, "Tuvalet terliği ile Erdoğan karşı karşıya kalsa tabi ki Erdoğan'ı seçeriz. Tuvalet terliği ülkeyi yönetecek değil. O bir şaka. Sosyal medyada çokça konuşuluyor." dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz gün Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Erdoğan'ın adaylığı kırmızı çizgimiz." diyen Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"TUVALET TERLİĞİ OLSA ONA BASARIM"

Baş, "Hani sosyal medyada diyorlar ya, 'tuvalet terliği olsa ona basarım.' Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz." ifadelerini kullandı.

"O BİR ŞAKA"

Baş, bugün katıldığı Halk TV'de konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı. Sözlerinin ironi ve benzetme içerdiğini söyleyen Baş, "Tuvalet terliği ile Erdoğan karşı karşıya kalsa tabi ki Erdoğan'ı seçeriz. Tuvalet terliği ülkeyi yönetecek değil. O bir şaka. Sosyal medyada çokça konuşuluyor." dedi.