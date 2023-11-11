BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş 10 Kasım günü Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi. Baş, sosyal medya hesabından Ali Erbaş'ın Hristiyanlıkla ilgili yazdığı bir kitabının görselini "Biraz da Müslümanlığı öğrensen iyi olur Erbaş" notuyla paylaştı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a "Kitabını yazdığın dinin ibadetlerini bilmem ama yedi düvelle savaşıp sana vatan bırakan bir insanı vefat yıl dönümünde hayırla yad etmek İslam'da ibadettir. Biraz da Müslümanlığı öğrensen iyi olur Erbaş" diye tepki gösterdi.

Yaptığı bir diğer paylaşımda 10 Kasım'da cuma namazını Almanya'da kıldığını belirten Hüseyin Baş, buradaki hutbede Atatürk'ün anıldığını belirterek "Diyanet'e rağmen Atatürk'ü anan tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Binlerce kilometre ötede Almanya'da bile Ata'mız anılırken kurduğu ülkede onu yok saymanın adını siz koyun" dedi.