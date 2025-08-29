Brüksel Özgür Üniversitesi'nde Rima Hassan Tartışma Konusu Oldu

Belçika'nın Brüksel Özgür Üniversitesi'nde 2024-2025 mezuniyet yılı onur öğrencisi olarak Filistin kökenli Fransız siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve insan hakları aktivisti Rima Hassan'ın seçilmesi ülkede tartışma konusu oldu.

Brüksel Özgür Üniversitesi Hukuk ve Kriminoloji Fakültesi öğrencileri, her yıl düzenlenen onur öğrencisi seçimlerinde bu yıl Filistin kökenli Fransız siyasetçi, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve insan hakları aktivisti Rima Hassan'ı seçti. Seçimin sonucu, başta Yahudi öğrenci dernekleri ve bazı akademisyenler olmak üzere büyük tepkilere neden oldu. Yapılan beyanlarla üniversitede yapılan seçimin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, üniversite yönetimine duruma müdahale etme çağrıları yapıldı.

Üniversite durumu değerlendirdi

Yoğun baskılar sonucu üniversite idaresinin konuya ilişkin bir toplantı yaptığı belirtildi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, seçimin demokratik bir şekilde yapıldığı ancak bu ismin mezuniyet belgelerinde ya da diplomalarda yer almayacağı, hiçbir hukuki anlam ifade etmediği ve gelecek yıldan itibaren seçim kurallarının güncelleneceği belirtildi. Buna göre yapılan seçimin üniversitenin görüşlerini yansıtmasa da kaydedildiği ve seçimin sonucunun tanındığı aktarıldı.

Belçikalı eski Senatör Destexhe: "Bunların çoğu Müslüman Araplar"

Tartışmalara bazı siyasiler de dahil oldu. Yabancı karşıtlığı ile tanınan ve son dönemde Filistin karşıtı çıkışlarıyla adını yeniden duyurmaya çalışan, daha önce Belçika Senatosu Senatörü, Brüksel Bölge Parlamentosu ile Fransız Topluluğu Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmış olan Alain Destexhe, oy veren öğrencilerin isimlerinin yer aldığı bir liste paylaşarak, "Görüldüğü gibi bunların çoğu Müslüman Araplar" ifadelerini kullandı. Destexhe'nin paylaşımı Belçika kamuoyunun eleştirilerinin hedefi oldu. Brüksel Özgür Üniversitesi yönetimi ise bu durumun kabul edilemez olduğunu ve öğrencilerinin kişisel verilerinin ifşa edilmesi nedeniyle Desthexe hakkında kin ve düşmanlık söylemi kapsamında suç duyurusunda bulunmaya karar verdiğini bildirdi.

Söz konusu seçim sonucunun tanınmasıyla birlikte bu yıl Brüksel Üniversitesi Hukuk ve Kriminoloji Fakültesi 2024-2025 mezuniyet yılının onur öğrencisi, Rima Hassan olacak. Tartışmaların odağındaki diploma töreni ise 9 Ekim tarihinde düzenlenecek.

Hassan, İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Madleen gemisindeydi

Fransız Parlamenter Rima Hassan, 1 Haziran tarihinde İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırarak İsrail'in ablukasını kırmayı hedefleyen Madleen gemisinin mürettebatına katılmıştı. Hassan ve arasında 2 de Türk'ün bulunduğu beraberindeki 11 kişi, İsrail ordusunun 9 Haziran gecesinde uluslararası sularda gemiye müdahalesi ile İsrail'de gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilmişti. - BRÜKSEL