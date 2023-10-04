Başkan Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan yeni İl Başkanı Özdemir ve beraberindekiler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu İl Başkanı Özdemir'e ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan yeni İl Başkanı Özdemir ve beraberindekiler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu İl Başkanı Özdemir'e ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK