Bozüyük Belediye Başkanı: İlçe başkanları ve belediye başkanları değişebilmelidir

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Yeri ve zamanı geldiğinde il ilçe başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri ve hatta genel başkan değişebilmelidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bozüyük ilçe kongresinde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Değişim ve dönüşümü anmaya başladıktan sonra çok rahatsız olanlar var. Ama bu olmak zorunda. Önce tüzükte olmalı, programda olmalı belki yol haritalarında olmalı. Ama bunun değişmeyeceği tek şey ilkelerimizdir. İlkelerimizi Atatürk ilkelerini asla değiştiremeyiz, başkada ilkemiz yoktur. O nedenle değişimi sadece tüzüğe, programa dönüştürülmesi de yanlıştır. Kişilerde değişebilmelidir. Yeri ve zamanı geldiğinde il ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve hatta genel başkan değişebilmelidir. Bunu bu noktanın dışında bir noktaya sürüklemekte doğru olmaz. Bu düşüncelerimi il kongresinde çok detaylı anlatmayı düşünüyorum. Buraya sığmayacak. Ben heyecanla 2 tane adayımız var, iki ayrı liste var. Seçilecek olana başarılar diliyorum" diye konuştu. Kongrede mevcut başkan İhsan Esel yeniden seçilerek CHP Bozüyük İlçe Başkanı oldu. - BİLECİK