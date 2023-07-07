Bosna Hersek'te RS Başkanı Dodik, Yüksek Temsilci Schmidt'in iptal ettiği karara imza attı

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in iptal ettiği karara imza attı. RS Ulusal Meclisi'nde alınan kararın yürürlüğe girmesini sağlayan Dodik, Schmidt'in kararına karşı çıkarak Dayton Barış Antlaşması'na aykırı bir hareket olarak değerlendirildi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in iptal ettiğini açıkladığı karara imza attı.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Bosnalı Sırp lider Dodik, RS Ulusal Meclisinde (NSRS) 21 Haziran'da alınan ve Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde alınan kararı imzalayarak söz konusu kararın yürürlüğe girmesini sağladı.

RS Başkanlığı Ofisinde yapılan açıklamada, Dodik'in RS Anayasasına göre kararı imzaladığı belirtildi.

Öte yandan, Bonn yetkilerini kullanan Yüksek Temsilcis Schmidt, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada, NSRS'te Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde alınan kararı iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı.

Yerel medya, Dodik'in, Schmidt'in kararına karşı çıkmasını ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na aykırı bir hareket olarak değerlendirdi.

Schmidt, ayrıca, NSRS'te alınan ve Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarının entite topraklarında geçerli sayılmamasını öngören kararı da iptal etmişti.

Dodik ise Schmidt'in yasal bir temsilci olmadığını ve kararlarını uygulamayacağını söylemişti.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.