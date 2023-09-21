Bornova Belediyesi ve Heidelberg Belediyesi İklim ve Çevre İşbirliği Projesi Başlatıyor

Bornova Belediyesi, Almanya'nın Heidelberg Belediyesi ile birlikte iklime uyum ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak için Avrupa Birliği çatısı altında işbirliği projesi başlatıyor. Proje kapsamında çevre ve iklim konusunda gelecekte yapılacak tüm yatırımların altyapısı oluşturulacak.

Bornova Belediyesi Almanya'nın Heidelberg Belediyesi ile birlikte iklime uyum ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak için Avrupa Birliği çatısı altında işbirliği projesi başlatıyor. 110 bin euro tutarındaki bütçesinin yüzde 90'ı "Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II" tarafından karşılanacak olan proje kapsamında çevre ve iklim konusunda gelecekte yapılacak tüm yatırımların altyapısı oluşturulacak. Proje kapsamındaki akademik çalışmalar Yaşar Üniversitesi tarafından, farkındalık oluşturma çalışmaları ise Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) yürütülecek.

Çevrenin korunmasına yönelik projeleriyle öne çıkan Bornova Belediyesi'nin Heidelberg Belediyesi ile birlikte yürüteceği proje temel olarak, iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

"Yeşil Bir Gelecek İçin Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Bornova'nın iklim değişikliğine uyum sürecinin geliştirilmesi, bu konudaki kapasitesinin arttırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması için Bornova ve Heidelberg arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanacağı projenin hedefleri arasında şunlar da yer alıyor:

* Bornova içinYerel İklim Eylem Planının (SECAP) geliştirilmesi

* Politika üretmeyi desteklemek için hazırlık çalışmaları yapmak

* İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Bornova için yerel stratejiler, planlar, yol haritaları geliştirmek

* Toplumun farklı gruplarına odaklanarak iklim değişikliği ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi

* İklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda farkındalık yaratmak

Projenin uygulanmasıyla elde edilmesi beklenen sonuçlar ise şöyle:

* Heidelberg örneğine dayalı olarak Bornova için yerel iklim eylem planları ve stratejilerinin geliştirilmesi

* Heidelberg'in iklim değişikliğine uyum konusundaki yenilikçi deneyimleri hakkında Bornova Belediyesi personelinin kapasitesinin artırılması

* İklim değişikliği ve çevre konusunda halkın bilinçlendirilmesi

* Heidelberg ve Türkiye arasında iklim değişikliğine uyum konusunda bilgi ve deneyim alışverişi

* İklim değişikliğinden etkilenen yerel işletmelerin dayanıklılığını artırmak

* Bornova'nın çevre üzerindeki su ve emisyon izini azaltmak

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ'NDEN ZİYARET

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda proje yürütücüsü olarak sözleşme imzaladı. Projenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden hemen önce Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ile bir araya geldi. Başkan İduğ'un makamında gerçekleşen ziyarette yerel yönetim üniversite işbirliğinin önemine dikkat çekilirken, iki kurum arasındaki ortak çalışmaların artırarak devam ettirebileceği vurgulandı.

UZUN YILLAR YOL HARİTASI OLACAK

110 bin Euroluk hibe projesinin Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi'nin katkılarıyla Bornova'ya kazandırıldığını söyleyen Başkan İduğ, "Amacımız üniversite yerel yönetim işbirliğinin daha üst noktalara taşınmasıdır. Bunun için Bornova Belediyesi akademik çalışmaların içinde her zaman olacaktır. Rektörümüze, Yaşar Üniversitesi'ne ve projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLANLARI YAPILDI

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de söz konusu projeyi birlikte yürüterek üniversite yerel yönetim işbirliğini taçlandırdıklarını belirterek, "Sürdürülebilirlik için planlarımızı yaptık. Bu işin ilk aşamasıydı. Bu destekle birlikte Bornovamızı daha enerji verimli, daha sürdürülebilir, kalkınmaya destek veren daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Bu güzel örneği başka projelerle de taçlandırmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.