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Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soylu'nun bu görüşmede Erdoğan'a "Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı" dediği iddia edildi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili 3 polisin görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleştiği öne sürüldü.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin tarafından kaleme alınan yazıda görüşmenin detaylarına yer verildi. Cumartesi günü gerçekleştiği öne sürülen görüşmenin detaylarını da paylaşan Erkin, Soylu'nun Erdoğan'a "Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı" dediğini öne sürdü. Erdoğan'ın da bu görüşmede Soylu'ya konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya'yı çağırıp konuştuğunu söylediği iddia edildi.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

"Geçen cumartesi günü Ankara'da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la buluştu. Soylu'nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs'ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler. Çünkü, Ayhan Bora Kaplan'ın Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi.

"ARKASINDA KİM VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI"

İçişleri eski Bakanının Erdoğan'a 'Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı' dediği iddia edildi.

ERDOĞAN, YERLİKAYA'YI ÇAĞIRIP KONUŞMUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Soylu'ya 'Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya'yı çağırıp konuştuğunu' söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (10)

albatros :

ucunun kendisine dokunacağını biliyor nasıl da tutuşmuş sırma saçlım :)))

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Hüseyın Taşer:

aynn

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Emre YILDIRIM:

Adalet yerini bulacak. Eğer karşı taraftan ses geldiyse taş doğru yere atıldı demektir. Bence sonuna kadar gidilmeli.

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SMMM:

ESSAH GİBİ :)

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Hüseyın Taşer:

Sayın ALI yerlikaya bakanım gerçekten suç örgütlerine göz açtirmiyor. Devam et Sayın bakanım korkma YUCE TURK MİLLETİ SENİNLE GURUR DUYUYOR

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Yasin yasin:

biri taş attı sesin nereden geldiği belli soylu

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Ahmet Gültekin:

Milletin ve memleketin selameti için soruşturma sonuna kadar gidilmeli güzel ülkemde hiç kimse milletin üstünde değildir

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0
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YILDIRAY YILDIRIM:

oooo escobar da devrede :) desene durum ciddi

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Mengele:

Bir seyler dönüyor ama allah hayirlisini nasip etsin

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Devret Bahçeleri:

Tamam da bundan bizene kardeşim aynı masa da oturan sizsiniz kendi aranız da halledin. Zam yağmuru yağarken gündem değiştirme çabaları bunlar. Geçin bu işleri.

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