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Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM ile İmralı yüz yüze görüşmeli" çağrısının ardından gerekli başvurular yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ziyarete sıcak baktığı AK Partili kaynaklarca doğrulandı. Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşerek, DEM'li yöneticilerin İmralı ziyaretiyle ilgili izin sürecin hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "DEM Parti ile İmralı yüz yüze görüşmeli" çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

DEM PARTİ'DEN BAKANLIĞA BAŞVURU

DEM Partililer, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na gerekli başvuruları yaparken Ankara kulislerine düşen son iddia da dikkat çekti.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partililerle Öcalan'ın bir an önce yüz yüze görüşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarından sonra, DEM'li yöneticilerin İmralı ziyaretine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak baktığı belirtildi. Türkiye gazetesinin haberine göre Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşerek, ziyaretle ilgili izin sürecinin hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.

"YENİ SÜREÇ TEMKİNLİ VE DİKKATLİ YÜRÜTÜLMELİ"

Erdoğan'ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin 'temkinli ve dikkatli' yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi. DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na bu konuda yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİT ÖN HAZIRLIK YAPACAK

Edinilen bilgilere göre, MİT bir 'ön hazırlık' yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı'ya gitmesine izin verilecek. AK Parti kaynakları "Öcalan, DEM'lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir" değerlendirmesini yaptı.

Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbatur battaloğlu:

haini imralıda aramayın bu ülkenin 2 tane haini var ve bunlar ülke yönetiyor

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Haber YorumlarıMihlari:

yorumlarınızı alalım badebıyıklar...

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