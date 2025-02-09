Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Ak Parti'de 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında iç muhasebe ve değişim için start verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda partide değişim yapılacağını söylemişti. Partide değişim için ilk adım il başkanları yönünden atıldı.

İLK DEĞİŞİKLİK İL BAŞKANLARINDA

İlk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarında değişime gidildi.

81 İLDE KONGRE

Ak Parti'de ekim ayında il ve ilçe kongreleri başlatıldı. 81 ilde kongreler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 ilde bizzat katıldığı kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti. Kadınların ilçelerde parti yönetimine katılımları ise iki katı oranında arttı.

İSTANBUL'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Ak Parti'de kritik görevlerde bayrak değişimi yaşandı. Osman Nuri Kabaktepe İstanbul İl Başkanlığı görevini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e devretti. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nda da görev değişimine gidildi. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yerini İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'a bıraktı. Eyüp Kadir İnan ise Gençlik Kolları Başkanlığını Yusuf İbiş'e devretti.

GÖZLER BÜYÜK KONGREDE

AK Parti 23 Şubat'ta 8. Büyük Kongre'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 75 kişilik MKYK listesinde büyük oranda değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor. Bunun ardından MYK yani genel başkan yardımcılarında da değişim olacak.

KABİNE'DE REVİZYON İDDİASI

Gazeteduvar'da yer alan habere göre AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı bir kabine revizyonu da bekleniyor. Kongrenin hemen öncesinde veya bitiminde Kabine'de değişiklik olasılığını dile getirenler, 3-4 bakandan oluşan mini bir revizyondan bahsediyor. Değişiklik tartışmalarında asıl dikkat çekense eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden Kabine'de görev alabileceği iddiası. Birçok AK Partili bunun çok mümkün olmadığını söylese de bazı siyasetçiler Albayrak'ın parti yönetiminde görev alabileceğini kaydediyor.