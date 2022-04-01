Bomba iddia! Akşener'in üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip BBP'nin başına mı geçecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkanlık Divanı'nda bazı isimleri görevden alıp bazı isimlerde görev değişikliğine gitmesi, Ankara kulislerinde geniş yankı buldu. Başkent'te görev değişikliklerine ilişkin en çok konuşulan iki isim ise Teşkilat İşleri Başkanlığından alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirilen Koray Aydın'la Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ağıralioğlu, 2019 yılının Temmuz ayına kadar İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüş, daha sonra Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirilmişti. Son dönemde CHP'ye yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Ağıralioğlu, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözüne tepki göstermişti.

BOMBA İDDİA: BBP'NİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Kulislerde Meral Akşener'in "Çözüm süreci, müteakip ödediğimiz büyük bedeller bizim için ders olmalı.Her problemin çözüm mercii Ankara'dır" diyen Ağıralioğlu'na tepki gösterdiği iddia edilmişti. Başkanlık Divanı'ndaki değişikliklerin ardından Ankara'da Ağıralioğlu'nun partisinden istifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Bu iddiayı bir adım daha öteye taşıyan bazı kaynaklar, Ağıralioğlu'nun istifa ettikten sonra Büyük Birlik Partisi'nin başına geçebileceğini öne sürdü.

"AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARALARINDA KONUŞUP HALLETTİ"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan gazeteci Barış Yarkadaş da şu ifadelere yer verdi: "Ankara kulislerinde özellikle muhafazakar çevrelerde Yavuz Ağıralioğlu için 'Acaba BBP'ye genel başkan olsa daha mı iyi olur, kendini daha iyi mi ifade eder? BBP'yi ayağa kaldırabilir mi?' şeklinde bir arayış vardı. Meral Akşener de bu duyduklarından rahatsız oldu. Son dönemde CHP'ye yönelik eleştirilerini de artırmış, Kılıçdaroğlu da ona cevap verilmemesini istemişti... Sanırım Kılıçdaroğlu ile Akşener bu konuyu konuşup hallettiler."

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