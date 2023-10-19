Bolu'da Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Bolu'da 8 üniversite öğrencisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 5 saat boyunca sessiz eylem yaptı.

BOLU'da, 8 üniversite öğrencisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, ellerindeki pankartlarla 5 saat boyunca sessiz ve hareketsiz bekleyerek protesto etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 8 öğrenci, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sessiz eylem yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Cadde üzerinde hareketsiz ve sessiz şekilde bekleyen öğrenciler, kendileriyle konuşmak isteyenlere de cevap vermedi. Öğrenciler eylemleri sırasında, ellerinde, üzerinde 'Uyuma insanlık', 'Gazze'de bebekler ölüyor' yazılı dövizler tuttu. Vatandaşlar, eylem yapan gençleri şaşkınlıkla izledi. Üniversiteli gençler, 5 saatin sonunda eylemlerini sonlandırdı.