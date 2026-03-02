Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi Haber Videosunu İzle
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla 3 gün önce gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 2 belediye başkan yardımcısı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

  • Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 2 belediye başkan yardımcısı için tutuklama talep edildi.
  • Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçu kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları ve diğer belediye çalışanları yer aldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 2 belediye başkan yardımcısı için tutuklama talep edildi.

BOLU'DA "İRTİKAP" SORUŞTURMASI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı.

TANJU ÖZCAN DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alına isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAVCILIKTAN TANJU ÖZCAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 13 kişi adliyeye sevk edildi. Tanju Özcan ve iki belediye başkan yardımcısı için tutuklama talep edildi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıCece Cece:

tek suçu muhalefet olması başka suçu yok

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPoyraz:

Hadi ya

yanıt10
yanıt15
Haber Yorumlarısefa.kural:

gerçekten mi

yanıt6
yanıt10
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Chpci değilim ama Tanju çok iyi bir Belediye başkanıdır..tutuklanması uzucu

yanıt8
yanıt7
Haber YorumlarıAli:

Göğün 7 kat üst katmanından bakan bir doğa üstü bu. Herkesi görüyo insan sanmayın yıruma bakıp.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Demir:

neden geç kalındı alınmakta

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

o yeee

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla

Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin