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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaretBOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ümit Özdağ'a ziyaret

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Özcan'ı genel merkezin kapısında karşıladı. Özdağ, daha sonra Özcan ile makamında görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, Türkiye siyaseti üzerine önemli sohbetler gerçekleştirdiklerini ve bu sohbetlerinin devam edeceğini söyledi. Tanju Özcan ise Özdağ'ın kendisini daha önce ziyaret ettiğini, bugünkü ziyaretinin de iadeiziyaret olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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