Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı: Ortak akılla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti'nin 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Masanın kutuplaştırma değil, birleştiren yer olduğunu belirten Özcan, "Siz birlikteyken çok daha zor krizlerin üstesinden geldiniz, bunu da başaracağınıza inancım sonsuz. Ortak akılla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karçı çıktı. İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmasını isteyen Akşener, resti çekip 6'lı Masa'dan kalktı.

AKŞENER TOPLANTIYA KATILMAYACAK

İYİ Parti'den yapılan açıklamada Akşener'in 6 Mart Pazartesi günü Millet İttifakı'nın adayının ilan edileceği toplantıya katılmayacağı belirtildi. Böylece Akşener, ittifaktan resmen ayrılmış oldu.

"HALK ÇÖZÜM YOLU ARIYOR, UMUDU SİZDE GÖRÜYOR"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bir çağrı geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özkan, "Siz birlikteyken çok daha zor krizlerin üstesinden geldiniz, bunu da başaracağınıza inancım sonsuz. Ortak akılla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bu masa kutuplaştıran değil, birleştiren yer. Halk çözüm yolu arıyor, umudu da sizde görüyor. Saraylı ellerini oğuşturmasın." dedi.