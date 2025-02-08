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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kartalkaya Yangını soruşturması Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kartalkaya Yangını soruşturması Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını faciası hakkında açıklama yaptı. Yangınla ilgili savcılık dosyasının avukatların incelemesine açıldığını belirten Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u seslenerek; dosyada Bolu Belediyesi'ni suçlayan bir bilgi veya tanık bulunmadığını, tüm okların Turizm Bakanlığı'na işaret ettiğini ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı'nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor" açıklamasında bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grant Kartal Otel yangını faciası soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ADALET BAKANI TUNÇ'A SESLENDİ

Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek yaptığı açıklamada "Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili savcılık dosyası, 19 gün sonra avukatların incelemesine açılmış. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olanların bir tanesi bile doğrudan veya dolaylı olarak Bolu Belediyesi'ni suçlamıyor. (Otel sahibi, otel çalışanları, bürokratlar, tanıklar) Yine dosyaya sunulan hiçbir bilgi, belge ve mevzuat hükmü de Bolu Belediyesi ve itfaiyesinin ihmali ve kusuru olduğuna dair tek bir hüküm içermiyor" dedi.

TURİZM BAKANLIĞI'NI SUÇLADI

Özcan açıklamasının devamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı işaret ederek; "Tüm şüpheli ve tanıklar hatta tutuklanan devlet bürokratları dahi yanan otelin yangın dahil tüm denetimlerinin Turizm Bakanlığı'na ait olduğu ve bu denetimlerin yangından kısa bir süre önce yapıldığını açık açık anlatıyorlar. Hani bu facianın sorumluları 'Ucu nereye giderse gitsin' ortaya çıkartılacaktı. Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı'nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı'nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın da olduğu 22 kişi tutuklandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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