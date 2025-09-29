Haberler

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yurt dışına çıkış yasağı

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yurt dışına çıkış yasağı
Güncelleme:
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan açılan dava kapsamında Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yargılandığı "nefret ve ayrımcılık" davası kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Yargıdan Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik kritik bir karar geldi. Özcan, resmi sosyal medya hesabından "Hakkımda adli kontrol kararı çıktı" başlığıyla yaptığı açıklamada alınan kararı duyurdu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Özcan,hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan açılan dava kapsamında Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini duyurdu.

Özcan açıklamasında şunları kaydetti: "Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında, aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi.

"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur.

Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk Milleti'nin vicdanına havale ediyorum."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıumut mergen:

HAKIMLER DÜRÜS YOKMU ICINIZDE..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFLOZOF:

Ne hallere düştük be

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Kemal:

düşünmüşler taşınmışlar bir ceza vermek lazım demişler??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

zaten bana bir ceza yaptırımı yapsınlar diyordu şimdi yurt dışı yasagi kondu ben de susmaz biraz daha devam eder kendini silin diye gönderir gibi geliyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
