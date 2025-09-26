Bölgesel Güvenlik Konuları TED Üniversitesi'nde Tartışıldı

Haberler

Haberler
ULUSLARARASI Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa'dan uzmanlar, bölgesel güvenlik konularını 'multiplex dünya düzeni' bağlamında ele aldı.

ULUSLARARASI Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (INTPOLSEC) ve Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen 'Exploring Regional Dynamics in a Multiplex World' başlıklı çalıştay, TED Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Açılış konuşmaları, TED Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt-Gündüz, INTPOLSEC Dernek Başkanı Doç. Dr. Bezen Balamir Coşkun ve TİKA Uluslararası Projeler Sorumlusu Nuri Kılıç tarafından yapıldı. Etkinlikte, Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa'dan uzmanlar bölgesel güvenlik konularını tartıştı. Orta Asya, Kafkasya ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen akademisyen ve uzmanların katıldığı programda, bölgesel güvenlik konuları 'multiplex dünya düzeni' kavramı çerçevesinde ele alındı. Çalıştayın sabah oturumunda 'multiplex dünya düzeninde bölgesel siyaset' tartışılırken, daha sonraki oturumda Avrasya ülkelerinin dış politikaları değerlendirildi. Katılımcılar, akademik oturumların ardından düzenlenen sosyal programda üniversiteler ve kurumlar arasındaki iş birliği fırsatlarını ve yeni proje fikirlerini paylaştılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
