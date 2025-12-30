Haberler

CHP İstanbul İl Kongresi davasında ret kararı usulden bozuldu

Güncelleme:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkemelerin ret kararını usulden kaldırarak dosyayı yeniden incelemeye gönderdi.

ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ret kararını usulden kaldırdı. Dosya, davanın yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine gönderildi.

Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, 11 Eylül'de kararını açıkladı. Mahkeme, kongrenin iptaline ilişkin açılan davanın reddine karar verdi. Ayrıca mahkeme, davalı CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın 'pasif husumet yokluğu' nedeniyle reddine hükmetti.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan asıl ve birleşen davalarda Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Eylül 2025 tarihli ret kararını inceledi. İstinaf incelemesinde; davacı vekilinin sağlık raporuyla belgelendirilmiş mazereti kabul edildiği halde, duruşmanın ertelenmeyerek yokluğunda yargılamaya devam edilmesi, ayrıca taraflara delil sunmaları için verilen kesin süre dolmadan karar kurulması usule aykırı bulundu. Bu gerekçelerle, ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılarak, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Bozma kararının; esasa girilmeden, hukuki dinlenilme hakkının ihlali nedeniyle usulden yapıldığı vurgulandı. Dosya, ilk derece mahkemesinde yeniden ele alınacak.

