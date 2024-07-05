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Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik! Rektörün talimatıyla CHP'li vekilleri içeriye almadılar

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine destek vermek için Boğaziçi Üniversitesi Kampüsüne giden ve aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın da olduğu milletvekilleri Prof. Dr. Rektör Naci İnci'nin talimatıyla okula alınmadı. Güvenlik görevlilerin engellemelerine rağmen alandan ayrılmayan CHP'li vekiller, bir süre sonra güvenliği aşarak Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine destek vermek için Boğaziçi Üniversitesi Kampüsüne giden ve aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın da olduğu milletvekilleri Prof. Dr. Rektör Naci İnci'nin talimatıyla okula alınmadı. Güvenlik görevlilerin engellemelerine rağmen alandan ayrılmayan CHP'li vekiller, bir süre sonra güvenliği aşarak Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki heyet, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine destek için kamoüs önüne gitti. Üniversiteye almayan güvenlikle CHP heyeti arasında gerginlik yaşandı. Kampüs girişi önünde güvenlik görevlilerinin engellemeleriyle karşı karşıya kalan heyet dakikalarca yapılan engellemenin hukuksuzluğunu aktardı. Alandan ayrılmayan milletvekilleri uzun uğraşlar sonucunda kampüse girmeyi başardı.

CHP'den Suat Özçağdaş, Yüksel Taşkın, Türkan Elçi, Kayahan Pala, Aylin Yaman, Onur Konuralp, Semra Dinçer, Tahsin Ocaklı ve EMEP'ten İskender Bayhan kampüs girişi önünde durduruldu. Kendilerini durduran güvenlik görevlilerine konuşan CHP'li Suat Özçağdaş,"Milletin vekilinin giremediği kurum olur mu? Rektör benim denetimime tabii ben milletvekiliyim, arkadaşlarım milletvekili" dedi.

"Rektör hocanın kesinlikle talimatı var"

Kendisini okul polisi olarak tanıtan kamu görevlisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'a "Okul polisiyim. İçeri girmek istiyorsunuz. Rektör hocanın kesinlikle talimatı var. Ne istediğini bilmek istiyorum" dedi.

Polisin tutumu karşısında CHP'li Özçağdaş, "Cezaevlerine giderken milletvekilleri bildirim yaparlar. Onun dışındaki kamu kurumlarına milletvekilleri girerler. Biz buraya girmeye kalktığımızda genç arkadaşlar onlara hesap soracaklar var dolayısıyla bizi engellemeye çalışacaklar. Fiziki bir müdahale olacak, o fiziki müdahale olunca onlar yargılanacaklar. Biz bu arkadaşlarla bir taraf değiliz, bunlara verilen kanunsuz hüküm. Siz emniyetsiniz bizim buraya girişimizi sağlayın. Bu çocukları yargılanmaktan kurtarın" diye konuştu.

Kampüse giren vekillerin önünü çevik kuvvet kesti

Uzun uğraşlar sonucunda Boğaziçi Üniversitesi Kampüsüne giren milletvekilerinin önü kampüs içinde kesildi. Milletvekilinin geçiş yoluna konuşlandırılan çevik kuvvet polisleri, vekillerin kampüs içinde yürüyüşünü engelledi. Suat Özçağdaş, içerde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Milletvekilleri hastanelere, okullara tüm kamu kurumlarına girerler yetkililerle konuşurlar. Çok barışçıl bir şekilde geldik. Bizi durdurmaya çalışan arkadaşlara yasal bir sorun yaşamamaları için onları bilgilendirdik. İstanbul Valisini uyardık, İstanbul Emniyetini uyardık kendilerine bilgi verdik. Şimdi bizi burada durdular. Burada yürümüyorsak edebimizden yürümüyoruz. Eğer bu kanunsuz işleminiz milletvekillerinin dokunulmazlıklarına rağmen engelleme sürerse Boğaziçi Üniversitesi bu andan itibaren herkesin toplanma yeri olur. Bu kanunsuz bir iştir bu kanunsuzluğu durdurun. Bizi bu genç polislerle karşı karşıya getirmeyin. Siz bu akılla hiçbir şey yönetemezsiniz, devlet te yönetemezsiniz. Buradayız, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Aklı selim bir karar almanızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Politika

Suat Özçağdaş Naci İnci Rektör Hukuk Eğitim Politika Haberler

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