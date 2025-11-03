Haberler

Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: CHP'li Meclis Üyesi Tutuklandı

Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: CHP'li Meclis Üyesi Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bodrum Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Halime Kaya, CHP'li meclis üyesi N.A ve CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin rüşvet operasyonunda tutuklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, rüşvet iddialarının CHP'li belediyelerdeki para toplama pratiklerini gündeme getirdiğini belirtti.

Ak Parti Bodrum Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Halime Kaya, ilçede CHP'li Belediye Meclis Üyesi N.A ile CHP'nin İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına ilişkin, "CHP'li meclis üyesinin önceden seri numaraları alınmış 400 bin lira ve motosikletinde izaha muhtaç 6 bin dolar ile suçüstü yapılarak yakalanmasının ardındaki iddialar, CHP'li belediyelerde parti adına para toplandığını, bunun karşılığında ise iş insanlarına hizmet verildiğini gündeme getirmektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç ile Bodrum Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Kaya, N.A ile İ.Ç'nin "rüşvet" operasyonunda tutuklanmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum halkının belediye başkanını ve meclis üyelerini ilçenin sorunlarını çözmesi için seçtiğini, kamuya hizmet etmesi beklenen kişilerin adının rüşvetle anılmasının üzücü olduğunu belirten Kaya, N.A'nın, tutuklanmadan 4 gün öncesine kadar Bodrum Belediyesinde koordinatör ünvanıyla görev yaptığını kaydetti.

Kaya, şöyle devam etti:

"Bu operasyon öncesinde N.A'nın sağlık sorunları gerekçesiyle belediyedeki görevinden istifa etmesi düşündürücüdür. Bu istifanın perde arkasında neler olduğunun da araştırılması gerekir. Bodrum halkının bunu öğrenmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz. N.A'nın adının bir müteahhidin yol sorununu çözmek için alınan maddi menfaat iddiaları ile anılması seçilmiş kişilerin onuru adına rahatsız edicidir. Seri numaraları önceden alınan paralar ile yakalanan şüpheli meclis üyesi alınan para dışında, hiçbir kira geliri, faiz geliri ve başkaca geliri olmadığını beyan etmesine rağmen motosikletinde ele geçirilen 6 bin doları da CHP'nin ilçede düzenlediği gece için iki iş insanından aldığını iddia etmiştir. CHP'li meclis üyesinin önceden seri numaraları alınmış 400 bin lira ve motosikletinde izaha muhtaç 6 bin dolar ile suçüstü yapılarak yakalanmasının ardındaki iddialar, CHP'li belediyelerde parti adına para toplandığını, bunun karşılığında ise iş insanlarına hizmet verildiğini gündeme getirmektedir."

Şüpheli N.A'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Büyükşehir Belediyesinin en büyük iştiraki olan MUTAŞ'ın da yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini belirten Kaya, "Bütün bu ilişkiler CHP'li belediyelerde işlerin nasıl yürüdüğünü de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi İ.Ç'nin de bu rüşvet operasyonunda gözaltına alınması ve tutuklanması son derece düşündürücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkan Vekili Veysi Günenç de soruşturmanın ve yargı sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.