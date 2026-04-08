BM Genel Sekreteri Guterres'in özel temsilcisi İran'ı ziyaret etmeyi planlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek için harekete geçti. Adı açıklanmayan bir Birleşmiş Milletler (BM) kaynağı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel temsilcisinin çatışmaların sona ermesine yönelik çabalar kapsamında İran'ı ziyaret etmeyi planladığını açıklayarak, ziyaretin güvenlik ve lojistik şartlara bağlı olacağını belirtti.

Guterres, geçen ay Orta Doğu'daki krize ilişkin özel temsilcisi olarak BM diplomatı Jean Arnault'u atamıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı