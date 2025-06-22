BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a Saldırıları İçin Acil Toplantı Yapacak

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yanıt olarak İran'ın talebi üzerine acil bir toplantı düzenleyecek. Toplantının bu akşam TSİ 22.00'de başlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından acil toplantı düzenleyecek.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın talebi üzerine acil toplantı kararı aldı. Toplantının TSİ 22.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

İran, ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupla acil toplantı çağrısında bulunmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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